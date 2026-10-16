Министр окружающей среды Армении Амбарцум Матевосян на площадке COP17 в Ереване подтвердил, что запрет на пластиковые пакеты и посуду вступит в силу с 1 января 2027 года без переносов, поскольку промежуточная мера с пакетами толщиной от 50 микрон оказалась неэффективной.