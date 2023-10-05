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Крым Оперативный

3 подписчика

Интересная ситуация на трассе Таврида Симферополь - Бахчисарай

Интересная ситуация на трассе Таврида Симферополь - Бахчисарай

Интересная ситуация на трассе Таврида Симферополь - Бахчисарай «Не понимаю таких "чудо водителей"! Неужели нельзя подождать, пока проедут несколько автомобилей, чтобы спокойно и безопасно для своей жизни и жизни других людей объехать препятствие?!», - передает подписчик Крым Оперативный.

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