Интересная ситуация на трассе Таврида Симферополь - Бахчисарай «Не понимаю таких "чудо водителей"! Неужели нельзя подождать, пока проедут несколько автомобилей, чтобы спокойно и безопасно для своей жизни и жизни других людей объехать препятствие?!», - передает подписчик Крым Оперативный.