Белых читателей New York Post возмутила шутка Байдена на мероприятии для афроамериканцев

Читателей New York Post возмутила шутка президента США Джо Байдена, которой он насмешил посетителей мероприятия в честь «месяца афроамериканской истории» в Белом доме.
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