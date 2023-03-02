Politros

8 260 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Блинов
    Новый мировой порядок не ради России, а ради всех стран мира!!!The Spectator: Пу...
  • Фаина Юсупова
    Тварь,а не Боррель.Убигает от правды,не кто не любит правды,особенно западные шакалы.Боррель пустился ...
  • Grandad
    При чем тут Атлантида?Западные СМИ восх...

Белых читателей New York Post возмутила шутка Байдена на мероприятии для афроамериканцев

Белых читателей New York Post возмутила шутка Байдена на мероприятии для афроамериканцев

Читателей New York Post возмутила шутка президента США Джо Байдена, которой он насмешил посетителей мероприятия в честь «месяца афроамериканской истории» в Белом доме.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх