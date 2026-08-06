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Здоровье>Польза свеклы для здоровья!

Здоровье>Польза свеклы для здоровья!

Свекла имеет многочисленные преимущества для здоровья Не многие знают, что свекла имеет многочисленные преимущества для здоровья — например, она может вывести жир из печени, предотвратить непроходимость толстой кишки и помочь вам восстановить зрение.

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