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Военные новости ★ сводки СВО

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🇷🇺Воинский эшелон ВС РФ с различной военной техникой в пути следования в зону проведения СВО🔥 #Эшелон #ВСРФ #Донбасс #СВО #Россия #Украина.

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