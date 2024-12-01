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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Минаков – о поединке Тайсона и Емельяненко: «Это интересный бой. Оба далеки от пиковой формы»

«Если Тайсона выпустить в профессиональный бокс, то он сможет навести шороху. Я видел поединок против Джейка Пола, видел моменты, где Майкл недорабатывал, хотя мог.

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