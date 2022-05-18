Прокуратура обжаловала условный срок экс-министру промышленности КЧР

Уголовное дело в отношении Боранукова возбудили в 2020 году. В итоге следствие выяснило, что в период работы начальником управления капитального строительства АО «Газпром Газораспределение Ставрополь» он принял участие в афере с ложными отчетами.
Уголовное дело в отношении Боранукова возбудили в 2020 году. В итоге следствие выяснило, что в период работы начальником управления капитального строительства АО «Газпром Газораспределение Ставрополь» он принял участие в афере с ложными отчетами.
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