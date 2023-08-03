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Анчелотти о предсезонке «Реала»: «Поставил бы 6 из 10. Мы уязвимы в защите, проблемы надо решать – за атаку я спокоен»

В товарищеском матче против «Ювентуса» в рамках турне по США «Реал» уступил со счетом 1:3. Ранее мадридцы проиграли «Барселоне» (0:3) и одержали победы над «Манчестер Юнайтед» (2:0) и «Миланом» (3:2).

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