Анчелотти о предсезонке «Реала»: «Поставил бы 6 из 10. Мы уязвимы в защите, проблемы надо решать – за атаку я спокоен»

В товарищеском матче против «Ювентуса» в рамках турне по США «Реал» уступил со счетом 1:3. Ранее мадридцы проиграли «Барселоне» (0:3) и одержали победы над «Манчестер Юнайтед» (2:0) и «Миланом» (3:2).