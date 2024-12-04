Леонид Агутин переживает за дочку, живущую в Англии

Певец Леонид Агутин с нетерпением ждет момента, когда сможет стать дедушкой, однако его старшая дочь Полина, которая живет в Англии, пока не спешит порадовать его этой новостью, несмотря на то что встречается с бойфрендом уже девять лет.
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