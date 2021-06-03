Происшествия

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СК России предупреждает об опасности агрессивной езды на электросамокатах

СК России предупреждает об опасности агрессивной езды на электросамокатах

С наступлением теплой погоды в крупных городах и областных центрах страны участились случаи агрессивного вождения электросамокатов, в результате которых пострадали люди.

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