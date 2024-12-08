Bentley показала эксклюзивный Flying Spur, посвященный панде

Портал Autohome познакомился с уходящим поколением седана в интерпретации Mulliner. Спецверсия Panda доставлена дилеру в Чэнду, и это не случайно: именно в этом городе 35 лет существует база по разведению гигантских панд.
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