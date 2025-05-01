«Она сама виновата»: Сардабек, Нурислам и Раяна утверждают, что русская школьница избила сама себя

Мигрантские сводки Создано с помощью нейросети "Шедеврум" 10-летняя девочка попала под пресс детей-мигрантов, но после избиения в школе учителя даже не вызвали ей скорую помощь, обвинив в провокации и агрессии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии