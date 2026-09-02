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Царьград

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Артем Дмитрук: СБУ похищает и убивает конкурентов в Украине

Артем Дмитрук: СБУ похищает и убивает конкурентов в Украине

Артем Дмитрук обвиняет СБУ в похищении и убийстве сотрудников других спецслужб Украины. В Киеве произошла перестрелка между ГУР и СБУ из-за дележа мошеннических колл-центров, в результате которой погиб сотрудник ГУР, а двое ранены.

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