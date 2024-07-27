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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Яннис Адетокумбо набрал 34 очка в своем первом матче на Олимпийских играх

Сборная Греции уступила команде Канады со счетом 79:86 в первый игровой день баскетбольного турнира на Олимпийских играх-2024 в Париже.

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