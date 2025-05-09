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Путин назвал День Победы главным праздником для граждан России

Путин назвал День Победы главным праздником для граждан России

День победы является главным праздником для граждан России, заявил президент страны Владимир Путин, выступая на военном параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве.

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