Президент РФ указал на «хамскую манеру» Европы говорить с Москвой ультиматумами

МОСКВА, 11 мая, ФедералПресс. Сейчас страны Европы продолжают в «хамской манере» разговаривать с Россией ультиматумами, но Москва считает, что рано или поздно начнется движение в сторону восстановления конструктивных отношений, заявил президент России Владимир Путин.