Президент РФ указал на «хамскую манеру» Европы говорить с Москвой ультиматумами

МОСКВА, 11 мая, ФедералПресс. Сейчас страны Европы продолжают в «хамской манере» разговаривать с Россией ультиматумами, но Москва считает, что рано или поздно начнется движение в сторону восстановления конструктивных отношений, заявил президент России Владимир Путин.
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