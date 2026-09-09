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Копеечка - Объявления Донбасса

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2х комнатная квартира 30кв.м улица Антипова в Калининском районе в Донецке - 3 300 000 руб

2х комнатная квартира 30кв.м улица Антипова в Калининском районе в Донецке - 3 300 000 руб

Продается 2 х комнатная квартира в Калининском районе города Донецка 5/5, крыша целая, домиком, подача воды осуществляется по графику.

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