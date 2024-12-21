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Крымская газета

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Ночью над Чëрным морем уничтожено три украинских беспилотника

Ночью над Чëрным морем уничтожено три украинских беспилотника

В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

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