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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сторожук об отставке Ивича: «В «Краснодаре» хотят видеть стилистически немного другой футбол, хотя результат был. Но стереотип в отношении Галицкого неверен – неправда, что клубу не нужны трофеи» 

— Я хочу узнать у вас мнение о таком стереотипе, который есть вокруг Галицкого: он настолько требователен по части стиля игры, не приемлет отхода от комбинационного футбола, и для него это важнее трофеев.

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