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Бывший премьер Словакии Пеллегрини сообщил о пустых складах оружия в Европе из-за помощи Украине

Бывший премьер Словакии Пеллегрини сообщил о пустых складах оружия в Европе из-за помощи Украине

По всей Европе оружейные склады опустошены из-за помощи Украине, на воспроизводство запасов оружия всем армиям потребуется от пяти до десяти лет.

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