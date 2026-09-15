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Регионы России

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Дерматологи раскрыли основные ошибки в ежедневном умывании кожи лица

Дерматологи раскрыли основные ошибки в ежедневном умывании кожи лица

Ежедневное умывание лица является важной процедурой в уходе за кожей, однако слишком агрессивные средства и неправильные методы могут повредить липидный слой эпидермиса, который играет ключевую роль в защите кожи и удержании влаги.

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