Зеленский сделал выбор между НАТО и ядерным оружием

Во время выступления на саммите Евросовета в Брюсселе украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что, выбирая между разрешением использовать ядерное оружие и вступлением в НАТО, он предпочтет членство в Североатлантическом альянсе.
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