Что и Как?

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Эти знаки зодиака в первой половине октября ждут большие карьерные возможности

Эти знаки зодиака в первой половине октября ждут большие карьерные возможности

Для кого-то осень – период грусти, когда начинают моросить холодные дожди и темнеет рано. Есть и такие, кто воспринимает осень немного иначе, не грустит, а наоборот находит в ней свои прелести, например, больше времени уделяет любимым занятиям.

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