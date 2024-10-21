Экс-главу «Открытия» обвинили в хищении 3 млрд рублей

Экс-глава банка «Открытие» обвиняется в выдаче кредита своей фирмеДмитрий Ромаев«ФК Открытие» Бывший глава банка «Открытие» Дмитрий Ромаев похитил 3 млрд рублей через подконтрольную ему фирму Benirlia Holdings Limited, зарегистрированную на Кипре, пишет «Коммерсантъ».
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