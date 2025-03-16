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Мигранты в России: проблемы с безопасностью, тюремные банды и национальные конфликты

Мигранты в России: проблемы с безопасностью, тюремные банды и национальные конфликты

Мигранты в России: проблемы с безопасностью, тюремные банды и национальные конфликты Ирина ВальковаВ последние годы в России обострилась ситуация с мигрантами, которая постепенно превращается в социальную и правовую проблему.

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