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Казан аэропортының яңа терминалын файдалану өчен тапшырачаклар

Казан аэропортының яңа терминалын файдалану өчен тапшырачаклар

Казан халыкара аэропортының яңа терминалы төзелеп бетте. Якын арада объектны эксплуатациягә тапшыру планлаштырыла.

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