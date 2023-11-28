Специалисты Госюрбюро провели в ноябре бесплатные правовые онлайн-сессии для жителей Арзамасского округа

Государственное юридическое бюро Нижегородской области в рамках взаимодействия с библиотечной системой Арзамасского округа организовало для граждан пожилого возраста мероприятия по правовому информированию в формате онлайн-сессий «Юридическая почта».
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