«Мы не намерены»: в МИД России исключили восстановление контактов с Японией

Москва не собирается инициировать восстановление политических контактов с Токио в нынешних условиях. Об этом заявил директор третьего департамента Азии МИД России Людмила Воробьева в интервью РИА Новости.
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