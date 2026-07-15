🛠 Реставрация памятника комсомольцам в Детском парке Симферополя завершается Монумент, посвящённый комсомольцам всех поколений, реставрируют в Детском парке.
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🛠 Реставрация памятника комсомольцам в Детском парке Симферополя завершается Монумент, посвящённый комсомольцам всех поколений, реставрируют в Детском парке.