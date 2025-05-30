Игорь Бабушкин провел второе заседание комиссии Госсовета по поддержке ветеранов СВО и их семей

Члены комиссии обсудили законотворческие инициативы по поддержке ветеранов, вопросы реабилитации, медицинской и психологической помощи, адаптацию жилья для ветеранов с инвалидностью, обобщение лучших региональных и отраслевых практик с целью их развития и унификации.
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