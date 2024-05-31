Станислав Садал...
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Станислав Садальский

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  • Vitalich
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    сдохни - тварьПоздравляю Ксению...

Вы не подскажете, как сказать по английски "Прошу политического убежища"?

Вы не подскажете, как сказать по английски "Прошу политического убежища"?

Любимый миллионами клоун с потрясающим драматическим талантом Юрий Никулин обожал шутитьЕму, как и всякому шуту- прощалось всё!К Советским  артистам выезжающим с туром  на западные гастроли,обязательно приставляли сотрудника "Министерства культуры".

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