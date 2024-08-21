Модульный ЗРК 9К331МКМ «Тор-М2КМ» и его возможности

Автономный боевой модуль «Тор-М2КМ» или «Тор-МФ» на борту фрегата «Адмирал Григорович», 2021 г. Фото ИЭМЗ «Купол»Российская оборонная промышленность предлагает заказчикам зенитные ракетные комплексы «Тор» различных версий и модификаций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)