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Модульный ЗРК 9К331МКМ «Тор-М2КМ» и его возможности

Модульный ЗРК 9К331МКМ «Тор-М2КМ» и его возможности

Автономный боевой модуль «Тор-М2КМ» или «Тор-МФ» на борту фрегата «Адмирал Григорович», 2021 г. Фото ИЭМЗ «Купол»Российская оборонная промышленность предлагает заказчикам зенитные ракетные комплексы «Тор» различных версий и модификаций.

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