Зачем класть в посудомоечную машинку шарик из фольги

Что делает посудомойка, знают все. Но немногие в курсе, что с помощью этого чуда техники можно сделать так, что даже старые столовые приборы станут блестеть, словно они из Букингемского дворца.
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