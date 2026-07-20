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Харт — о том, что Месси просил удалить Кукурелью за прикрытый рот: «Мне совсем не понравилось это»

Бывший вратарь сборной Англии Джо Харт раскритиковал форварда сборной Аргентины Лионеля Месси, который пожаловался судье на защитника сборной Испании Марка Кукурелью, прикрывающего рот рукой во время финала чемпионата мира-2026.

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