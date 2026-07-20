Бывший вратарь сборной Англии Джо Харт раскритиковал форварда сборной Аргентины Лионеля Месси, который пожаловался судье на защитника сборной Испании Марка Кукурелью, прикрывающего рот рукой во время финала чемпионата мира-2026.
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