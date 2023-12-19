Эффективное использование механической коробки, замена деталей у электромобилей - что волнует автолюбителей.

Сцепление - в пол!У меня машина с механической коробкой переключения передач. Как правильно и эффективно ее использовать?Светлана Захлевная, БобруйскВ Центре контраварийной подготовки (ЦКП) отметили, что при обычном движении на автомобиле, когда светло, сухо и мало движущихся машин, можно выбирать передачу повыше, но так, чтобы обороты двигателя бы .