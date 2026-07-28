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«У тебя нет сердца и души!» Замминистра науки и высшего образования России Гатиятов возмущался судейством Чистякова в подтрибунке после игры «Рубина» с «Краснодаром» (Иван Карпов)

Стало известно, кто оскорблял судейскую бригаду после игры «Рубина» с « Краснодаром » в 1-м туре Мир РПЛ .

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