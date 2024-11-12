Tetris Forever вышла в Steam и на консолях Tetris Forever – это уникальная смесь коллекции ст...

Tetris Forever вышла в Steam и на консоляхTetris Forever – это уникальная смесь коллекции старых игр и интерактивного документального фильма, созданный студией Digital Eclipse в честь 40-летия знаменитой головоломки Tetris.
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