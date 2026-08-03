Как выбрать тихий номер в гостинице: советы по снижению шума до заселения

Шум в гостиничном номере способен испортить отдых, но избежать этого можно ещё до заселения. Эксперт по акустическим решениям Галина Погарцева рассказала, на что обращать внимание при выборе номера, чтобы минимизировать влияние посторонних звуков.
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