Правительство разрешило ввозить в РФ яйца без пошлины

Власти РФ освободили от уплаты ввозной таможенной пошлины в отношении куриных яиц. Льготу будут предоставлять с 1 января по 30 июня 2024 года для объема поставок до 1,2 млрд штук, говорится в постановлении, которое утвердило правительство, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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