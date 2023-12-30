Правительство разрешило ввозить в РФ яйца без пошлины

Власти РФ освободили от уплаты ввозной таможенной пошлины в отношении куриных яиц. Льготу будут предоставлять с 1 января по 30 июня 2024 года для объема поставок до 1,2 млрд штук, говорится в постановлении, которое утвердило правительство, документ опубликован на официальном портале правовой информации.