Английская Премьер-лига подарила очередной матч с весьма необычным сюжетом. «Ливерпуль» одержал волевую победу над «Брентфордом» на чужом поле - 2:1, хотя после первого тайма уступал в счёте.
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