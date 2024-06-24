🇪🇺 На прошлой неделе все-таки случилось то, что в недалекой перспективе добьет пока еще борющееся за жизнь европейское фермерство: в понедельник власти стран ЕС приняли Закон о восстановлении природы.
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🇪🇺 На прошлой неделе все-таки случилось то, что в недалекой перспективе добьет пока еще борющееся за жизнь европейское фермерство: в понедельник власти стран ЕС приняли Закон о восстановлении природы.
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