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САМаСТРОЙКА

1 подписчик

Инверторный генератор или обычный, что лучше?

Инверторный генератор или обычный, что лучше?

Современный бензиновый генератор может бесперебойно питать весь дом электричеством долгое время. К тому же, если он инверторного типа, то можно не переживать за искажённую синусоиду и отказ газового оборудования работать вследствие этого https://samastroyka.

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