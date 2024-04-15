Во Владивостоке введут ограничения на парковку

На части улиц в центре Владивостока введут временный запрет парковки, сообщает PRIMPRESS. Управление дорог администрации Владивостока сообщает о введении временных изменений в организацию дорожного движения части улиц в центре города.
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