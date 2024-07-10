Акмаль Ходжаниязов раскрыл секреты своей любви к русскому шансону

Российский исполнитель Акмаль Ходжаниязов стал гостем популярного YouTube-шоу «Очень караочен», где в интервью Артему Качеру он поделился своими мыслями о русском шансоне и возможном сотрудничестве с известными отечественными артистами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)