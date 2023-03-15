Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

104 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Борис
    Всем нужен отдых и даже таким бойцам. Без отдыха побед не одержать, передышки нужны обязательно. Будут новые бои, буд...Рахмонов о дальне...
  • Леонид
    Посмотрим кто кого. Будет у них время и возможность показать кто сильнее и лучше. Я для этого уже UFC Fight Pass опл...Саид Нурмагомедов...
  • Петр Давыдов
    😍Юрий Бородавко о ...

Третьяк о серии с ЦСКА: «Хочу похвалить «Северсталь». Самонов сыграл хорошо»

Владислав Третьяк не стал оценивать игру вратаря ЦСКА Адама Рейдеборна. Армейцы обыграли «Северсталь» (5:3) в 7-м матче серии 1-го раунда Кубка Гагарина (4-3).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх