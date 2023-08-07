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Выборы - это лишние расходы. Песков обвинил The New York Times в приписывании ему искаженной цитаты

Выборы - это лишние расходы. Песков обвинил The New York Times в приписывании ему искаженной цитаты

Американское издание The New York Times опубликовало статью с цитатами пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в которой он назвал выборы в России дорогостоящей бюрократией и выразил уверенность в переизбрании Путина с более 90% голосов.

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