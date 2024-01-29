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Это возможно! На Кубани хирурги удалили раковую опухоль на почке весом четыре килограмма

Это возможно! На Кубани хирурги удалили раковую опухоль на почке весом четыре килограмма

Сложность была не только в большом размере злокачественного новообразования - но еще и в том, что опухоль уже вросла в толстую кишку.

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