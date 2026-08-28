Хорошо знакомый дизайн, большой экран и защита по военному стандарту — за $85. Представлен смартфон Lava Bold N4 Lite

В оснащение входит аккумулятор ёмкостью 5000 мА•ч Компания Lava представила бюджетный смартфон Bold N4 Lite, рассчитанный на пользователей, которым нужен простой аппарат для звонков, сообщений и базовых приложений.
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