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Хорошо знакомый дизайн, большой экран и защита по военному стандарту — за $85. Представлен смартфон Lava Bold N4 Lite

Хорошо знакомый дизайн, большой экран и защита по военному стандарту — за $85. Представлен смартфон Lava Bold N4 Lite

В оснащение входит аккумулятор ёмкостью 5000 мА•ч Компания Lava представила бюджетный смартфон Bold N4 Lite, рассчитанный на пользователей, которым нужен простой аппарат для звонков, сообщений и базовых приложений.

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