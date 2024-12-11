В Сети возмутились сообщением о 14-летней девочке, родившей ребёнка в Рязани

Как это часто часто бывает в Сети, наиболее активны возмущающиеся граждане.Пользователи социальной Сети ВКонтакте активно обсуждают пост перинатального центра о 14-летней девочке, успешно родившей ребёнка в Рязани.
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