Как 39-летняя "девочка" 15 лет обманывала приёмные семьи

История, которая могла бы стать сюжетом драматического сериала, произошла в Бразилии. Однако в отличие от телевизионных сценариев, где самые невероятные повороты обычно остаются плодом фантазии авторов, здесь всё оказалось реальностью.
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